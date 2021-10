Go Ahead met negen man en twee blunders in bizarre strijd langs Heracles

Bekijk de samenvatting Go Ahead Eagles - Heracles Almelo - NOS

In een zwaarbevochten Overijsselse derby heeft Go Ahead Eagles met negen man alsnog gewonnen van Heracles Almelo: 4-2. Makkelijk ging het allerminst, maar de derde zege van het seizoen was een feit. Voor het eerst sinds lange tijd was de Adelaarshorst weer volledig uitverkocht en konden zo'n 10.000 toeschouwers vanaf het eerste fluitsignaal genieten van het voetbal tussen de twee Overijsselse clubs. Cadeautje Saai was het niet, beide ploegen namen het initiatief en na een halfuur gaf Luuk Brouwers de thuissupporters reden tot juichen. Bij een hoekschop kwam de middenvelder vrij te staan en hij kopte de bal binnen (1-0). Vlak voor rust kreeg Heracles de gelijkmaker praktisch cadeau toen Go Ahead-doelman Warner Hahn in de fout ging. Vanaf de eigen zijlijn speelde de doelman de bal zomaar in de voeten van Rai Vloet, die de fout genadeloos afstrafte en de bal in het lege doel schoof.

Rai Vloet maakt namens Heracles gelijk tegen Go Ahead Eagles - ANP

De eerste helft was slechts een voorproefje, want na een uur spelen ging het spreekwoordelijke dak eraf in Deventer. Inigo Córdoba leek de bal voor te willen geven, raakte de paal en zag vervolgens Heraclied Mats Knoester de bal in eigen doel lopen. Even later was het wéér Cordoba die aan de basis stond van een doelpunt, hij wipte de bal over de Almelose verdediging heen en Brouwers maakte zijn tweede treffer van de avond. Familiebezoek In slechts tien minuten tijd veranderde de feestvreugde van Go Ahead snel, doelman Hahn ging bij een hoekschop de fout in waar Marco Rente namens Heracles gretig gebruik van maakte: 3-2. Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers had oom en astronaut André uitgenodigd voor het eredivisieduel.

