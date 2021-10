Papa Haller en invaller Neres bezorgen Ajax goede generale voor Borussia Dortmund

Spits Haller was wel gewoon van de partij, ondanks dat hij deze week vader is geworden van zijn derde kind. De Fransman wist de score op karakteristieke wijze te openen. Als een hongerig roofdier koos de centrumspits positie om vervolgens simpel de uitstekende voorzet van Dusan Tadic binnen te tikken.

Ajax heeft in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund geen misstap gemaakt. De Amsterdammers wonnen in Friesland met 2-0 van sc Heerenveen dankzij doelpunten van Sébastien Haller en David Neres.

Ajax was heer en meester in de eerste helft en kreeg ook kansen, maar de echte scherpte voorin ontbrak. Heerenveen bracht daar weinig tegenover. Een keer moest Remko Pasveer aan de bak toen Anthony Musaba plotseling opdook achter de verdediging van Ajax. Pasveer kwam goed uit zijn doel en hield de bal tegen.

Musaba swingt

Diezelfde Musaba wakkerde in de tweede helft het Friese vuurtje aan in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen kwam als herboren uit de kleedkamer en was via de buitenspeler twee keer dicht bij de gelijkmaker. Zijn eerste inzet miste echter richting en zijn tweede poging werd goed gepakt door Pasveer.

De Ajax-doelman, die in Amsterdam ter discussie staat, moest zich daarna nog een keer onderscheiden nadat Sven van Beek het Ajax-doel onder vuur had genomen. De oud-Feyenoorder dacht even later alsnog de gelijkmaker te maken, maar zijn goede kopbal eindigde op de paal.