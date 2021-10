Feyenoord komt met debutant Nelson niet verder dan 2-2 tegen RKC

Feyenoord is thuis tegen RKC Waalwijk niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel. Het is het tweede opeenvolgende eredivisieduel waarin de Rotterdammers punten verspelen, na de nederlaag tegen Vitesse voor de interlandperiode. Het goede nieuws voor Feyenoord was het prima debuut van invaller Reiss Nelson.

Feyenoord nam vanaf de aftrap het initiatief en dat leidde in de beginfase tot kansen. Marcos Senesi kopte een hoekschop snoeihard op de lat en daarna was er nog een grote kans voor Alireza Jahanbakhsh, maar de aanvoerder van het Iraanse nationale elftal schoot wild over.

RKC-aanvoerder Melle Meulensteen maakte even later nog een grote Feyenoord-kans onschadelijk door de bal tijdig over de achterlijn te glijden en ook Cyriel Dessers - voor het eerst in de basis -hielp nog twee kansen om zeep.

Ineens drie doelpunten

Halverwege de eerste helft nam de Rotterdamse dadendrang af en werd het spel een stuk matiger, maar na ruim een half uur lag de bal er toch ineens in. Na veelvuldig geklungel in de RKC-defensie kwam de bal voor de voeten van Jens Toornstra, die bal vervolgens slim en bekeken binnenschoot.

De ban was gebroken, maar drie minuten later kon Feyenoord weer opnieuw beginnen. Bij een spaarzame aanval van de Waalwijkers kwam Michiel Kramer ten val, maar er werd niet gefloten. De verwarde defensie keek vervolgens toe hoe Jens Odgaard met een knappe actie de 1-1 binnenschoot.