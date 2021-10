Tienduizenden betogen in Rome tegen neofascistische groeperingen

In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Rechtsextremisten grepen dat protest aan om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten.

Twaalf leiders van de neofascistische beweging Forza Nuova werden gearresteerd.

Duizenden demonstranten

CGIL, de grootste vakbond van het land, organiseerde vandaag een tegenprotest, samen met twee andere vakbonden. Tienduizenden vakbondsleden en anderen kwamen erop af; de politie schat dat er 50.000 betogers op de been waren, de CGIL spreekt van 100.000 mensen, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De aanwezigen riepen de overheid op om de neofascistische groepen te verbieden. "We vragen om concrete daden. Het is tijd voor de staat om zijn democratische kracht te tonen en de wetten en de grondwet te handhaven", zei vakbondsleider Maurizio Landini van CGIL in een toespraak.

"Een land dat zijn geheugen verliest, heeft geen toekomst", voegde hij eraan toe.

Beelden van het protest vorige week: