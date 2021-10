Haaland schiet Dortmund aan kop, Van Bommel onderuit met Wolfsburg

Dat de Amsterdamse club niet op zijn lauweren kan rusten, liet Dortmund zaterdag wel zien. De Duitse club schoot, met Donyell Malen in de basis, uit de startblokken en wist na drie minuten al op voorsprong te komen. Mainz had lang geen antwoord op de gele storm.

De terugkeer van Haaland, na een maand blessureleed , betekent ook dat hij op tijd fit is voor het Champions League-duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena aanstaande dinsdag. Zowel Ajax als Dortmund heeft zes punten uit twee wedstrijden.

Erling Haaland is hersteld van zijn spierblessure en liet dat zaterdag in de wedstrijd tegen Mainz 05 direct weten. De vedette van Borussia Dortmund scoorde twee keer en zorgde daarmee voor de overwinning en de koppositie in de Bundesliga (3-1).

Routinier en aanvoerder Marco Reus tekende met een prachtige knal in de kruising snel voor de 1-0. Na rust benutte Haaland een strafschop en raakte Hummels nog de paal.

Jonathan Burkardt bracht Mainz (met Jean-Paul Boëtius, maar zonder Jeremiah St. Juste) vlak voor tijd nog terug tot 2-1, na slecht uitverdedigen van Dortmund. Maar de kersverse koploper hield het hoofd koel wie anders dan Haaland wist er nog 3-1 van te maken.

De Noorse spits heeft nu in 9 wedstrijden 13 doelpunten op zijn naam staan voor Dortmund. Of Dortmund lang kan genieten van de koppositie is zondag pas duidelijk, dan spelen de nummers twee en drie, respectievelijk Bayern München en Bayer 04 Leverkusen, tegen elkaar in Leverkusen.