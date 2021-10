Amsterdam dwingt zevende duel af met Neptunus in Holland Series

De thuisploeg toonde echter veerkracht en boog in de vijfde inning een 1-3 achterstand om in een 7-3 voorsprong. Mick Vos kwam na een wilde worp binnen, waarna hits van Denzel Richardson, Kalian Sams en Sicnarf Loopstok nog 5 runs opleverden.

Neptunus had drie wedstrijden op rij gewonnen en leek met een homerun (2 runs) van Gianison Boekhoudt in de tweede inning hard op weg naar de twintigste titel.

De Holland Series om het landkampioenschap honkbal tussen L&D Amsterdam en Curaçao Neptunus krijgt een beslissende zevende wedstrijd. Titelverdediger Amsterdam won de zesde wedstrijd tegen Neptunus met 11-5 en bracht de stand in de finale daarmee op 3-3.

De beslissende wedstrijd in Rotterdam begint zondag om 14.00 uur en is live te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.