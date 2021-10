Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van reizigers is terug en iedereen lijkt zin te hebben in zon", zegt TUI.

Het is vandaag druk op Schiphol. De luchthaven verwacht de komende weken 2 miljoen reizigers te vervoeren; drie keer zoveel als een jaar geleden toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was.

Dit jaar zijn er zelfs meer herfstvakanties geboekt dan in 2019, voor de coronapandemie, zeggen TUI en Sunweb. Populair zijn 'zonzekere' bestemmingen, zoals Kreta, de Canarische Eilanden en Curaçao.

'Als vanouds' op reis

Er wordt dus weer 'als vanouds' vakantie gevierd, maar om de vakantievreugde meteen te temperen: zonder vaccinatiebewijs of zonder te voldoen aan aanvullende eisen kom je niet ver. Op vrijwel alle vakantiebestemmingen is een coronavaccinatiebewijs verplicht bij aankomst en gelden er aanvullende eisen voor reizigers. Wat deze eisen zijn, verschilt per bestemming.

"Op de bonnefooi, dat zit er nog niet in", zegt woordvoerder Petra Kok van TUI. "Ons uitgangspunt is dat reizigers er veilig en comfortabel naartoe kunnen. Daarom bieden we geen reizen aan in landen waar een quarantaineplicht of strenge avondklok geldt", aldus Kok.

Stel: je vliegt deze herfstvakantie naar de Canarische Eilanden. "Je kunt niet denken: ik pak mijn koffer en ik ga", zegt Kok. Naast een QR-code, die je digitaal maar ook uitgeprint mee moet nemen, moet je een door de Spaanse autoriteiten vereiste 'passenger locator form' invullen. Daarin staat op welke plek je zat in het vliegtuig en in welk hotel je verblijft. "Wij mailen onze reizigers hierover, we sturen ze een sms en dan nog komen sommige mensen zonder formulier aan op Schiphol. We hebben maar een extra printer bij onze balie gezet", grapt Kok.

Ook Curaçao is net als de Canarische Eilanden een gewilde bestemming. Daar heb je naast een QR-code een geldige coronatest nodig om binnen te komen. Sinds begin oktober worden deze testen niet langer vergoed door de overheid. Reizigers moeten dus zelf bij een commerciële organisatie een test afnemen. Kosten voor zo'n certificaat? Tussen de 70 en 95 euro, maar via een reisorganisator krijg je korting hierop.

Verre oorden

Vakantiegangers wagen zich ook weer aan verre bestemmingen, zegt Eveline Collier van Talisman Travel, een relatief klein reisbureau dat verre reizen op maat aanbiedt. "Mensen nemen genoegen met meer gedoe, zodat ze wél op reis kunnen."

Maar populaire plekken als Bali of Thailand zijn nog niet in beeld voor Nederlandse vakantiegangers. Bali laat sinds deze week wel toeristen toe, maar niet uit Nederland. En naar Thailand kun je reizen, maar alleen als je eerst in quarantaine gaat, zegt Collier. Het is onduidelijk wanneer deze landen hun reisbeperkingen opheffen. "Dat zal te maken hebben met het aantal besmettingen, de vaccinatiegraad en met het risicoprofiel van Nederland."

"Je hebt wel allerlei creatieve initiatieven. Zo kun je in Thailand als toerist eerst zeven dagen naar een 'sandbox'; een resort waar je niet vanaf mag. Daarna kun je doorreizen."

Bovendien zijn er volgens Collier voldoende andere bestemmingen. "Mexico is nu bijvoorbeeld heel makkelijk." Het land heeft een oranje reisadvies, maar checkt geen coronabewijs bij aankomst, heeft geen quarantaineplicht en kent geen avondklok. Wel moet je om weer terug te keren naar Nederland een geldig coronavaccinatiebewijs hebben, of een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur oud.

Ook Sri Lanka is open, je kunt naar de Malediven of naar een groot deel van Afrika. "Op safari, dan komen de Masai gewoon op locatie een PCR-test afnemen voor je terugreis. Iedereen wordt creatief om het toerisme weer op gang te brengen. Veel is wél mogelijk: ik ga zelf binnenkort naar Zuid-Afrika en een collega naar Barbados. Op al die plekken is het nu heel rustig, een bijkomend voordeel voor iedereen die net even anders op reis wil."

Niet gevaccineerd

Maar zonder geldig vaccinatiebewijs op reis gaan, is niet gemakkelijk. "Je zult dan moeten testen", aldus TUI. "We krijgen weinig vragen over reizen zonder vaccinatie. Afgelopen zomer was dat nog een hot topic, maar nu niet meer", zegt woordvoerder Martine Langerak van Sunweb.

Niet alleen de herfstvakantie, ook boekingen voor de kerstvakantie lopen storm. "Met name wintersportvakanties", zegt Sunweb. Dat is echt een goed nieuwsverhaal: we lopen wat betreft boekingen voor op ons beste jaar ooit (2019). Mensen hebben een jaar moeten overslaan, dus de run op wintersportvakanties begon al in het voorjaar. Iedereen heeft het gevoel: het mag weer."