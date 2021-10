Klimaatwetenschappers: nul uitstoot in 2050 is te laat

Een tweede reden is volgens Van Aalst dat de arme landen sowieso op de rijke landen gaan zitten wachten. "Als wij het al niet laten zien, waarom zouden zij dat dan wel doen. Zij zullen dus altijd iets op ons achter lopen. Willen we hen verleiden om in 2050 wereldwijd op nul uit te komen, dan moeten wij als eerste laten zien dat wij het kunnen."

"Ten eerste omdat wij een historische verantwoordelijkheid hebben, wij hebben in het verleden al veel meer CO2 uitgestoten dan gemiddeld", zegt Van Aalst, hoogleraar aan de TU Twente en directeur van het internationale Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Zijn collega Heleen de Coninck, hoogleraar aan de TU Eindhoven: "De CO2 die rijke landen in het verleden hebben uitgestoten, zit nog steeds in de lucht en doet nog steeds z'n opwarmende werk."

Dat heeft te maken met het onderscheid tussen rijke en armere landen. Rijke landen, zoals Nederland en andere EU-lidstaten, zullen duidelijker voorop moeten lopen, aldus de IPCC'ers Heleen de Coninck en Maarten van Aalst. Dit is al lang geleden internationaal zo afgesproken, en bovendien is er volgens hen geen alternatief.

Over twee weken begint in Glasgow een wereldwijde klimaatconferentie, waar hardere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. De wetenschappelijke basis daarvoor wordt gevormd door IPCC-rapporten. De huidige klimaatdoelen van Nederland en de EU beperken de opwarming niet tot 1,5 graad, zeggen de wetenschappers.

Vooraanstaande klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Het jaartal dat genoemd wordt in de Europese Greendeal en de Nederlandse Klimaatwet, zou eigenlijk tien jaar naar voren moeten worden gehaald, naar uiterlijk 2040, zeggen wetenschappers die betrokken zijn bij het VN-Klimaatpanel IPCC tegen de NOS.

In Parijs (2015) is vastgelegd dat de opwarming beperkt moet blijven tot 'ruim onder de twee graden' en liefst onder de 1,5 graad. Daartoe moet de uitstoot van broeikasgassen snel dalen. Maar sindsdien is de uitstoot wereldwijd alleen maar verder gestegen, op een kleine dip door corona na.

Een derde reden, zeggen klimaatexperts, is dat rijke landen de technologische en financiële mogelijkheden hebben om te investeren in bijvoorbeeld elektrische auto's, betere isolatie of groene waterstof. Ze hebben een veel beter opgeleide bevolking. En er speelt nog iets mee, zegt De Coninck. De uitstoot in de EU is al wel gedaald, maar per hoofd van de bevolking is de uitstoot hier nog steeds flink hoger dan in armere landen.

1,5 graad buiten beeld

Als de versnelling niet wordt ingezet, raakt de 1,5 graad volgens de wetenschappers snel buiten beeld. Sommige ecosystemen, zoals koraalriffen, zijn dan waarschijnlijk ten dode opgeschreven, benadrukt Van Aalst. Honderden miljoenen mensen krijgen te maken met extreme hitte, waarbij leven buiten onmogelijk wordt.

Ook waarschuwt hij voor een verdere toename van natuurrampen. "De overstromingen in Duitsland en België met honderden doden, de hittegolf in Canada, bosbranden in Australië, dat soort rampen neemt dan razendsnel toe."