United onderuit na spectaculair duel met Leicester, Liverpool en City winnen wel

Manchester United is zaterdag in de Premier League flink onderuit gegaan. In een spectaculair duel kwam de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer uiteindelijk tekort tegen een ontketend Leicester City: 4-2. Leicester opende gedreven, maar United opende de score na een machtige uithaal van Mason Greenwood. Leicester was nauwelijks onder de indruk en kwam met een mooie effectbal van Youri Tielemans nog voor rust langszij. United, met een onzichtbare Cristiano Ronaldo, werd na rust verder naar achteren gedrukt. Caglar Soyuncu knalde in de rebound Leicesters tweede binnen waarna Marcus Rashford, in zijn eerste duel dit seizoen voor United, de Mancunians weer naast Leicester schoot.

Maar lang kon United niet genieten van het doelpunt van Rashford, want Jamie Vardy bracht Leicester nog geen minuut later verdiend op voorsprong. In blessuretijd maakte Patson Daka de deceptie voor United compleet. Magistrale Salah Liverpool won wel en dankte de 5-0 overwinning op Watford vooral aan een magistrale Mohamed Salah. Claudio Ranieri zat voor het eerst als coach op de bank bij Watford, maar kende een weinig plezierig debuut. Voornaamste boosdoener voor Ranieri was Salah, die al weken in topvorm verkeert en ook tegen Watford zijn grote klasse liet zien. In de achtste minuut legde de Egyptenaar de bal met een heerlijke pass met buitenkant links panklaar voor Sadio Mané, die simpel kon binnentikken. Mané werd daarmee de derde Afrikaanse voetballer met minstens honderd goals in de Premier League, na Didier Drogba (Chelsea) en ploeggenoot Salah.

Na een soepele combinatie schoot Firmino nog voor rust de 2-0 binnen, in een eerste helft waarin het oppermachtige Liverpool 83 procent balbezit had. Vlak na rust tekende Firmino ook voor de 3-0, nadat Watford-verdediger Craig Cathcart op ongelukkige positie de buitenspelpositie van Salah had opgeheven. Twee minuten later scoorde Salah ook zelf nog en dat was het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij passeerde met een prachtige beweging twee man, stuurde met een kap nog eens twee man het bos in en rondde bekwaam af. In blessuretijd voltooide Firmino zijn hattrick voor de 5-0.

City wint ook Manchester City liet zich in aanloop naar de derde speelronde in de Champions League niet verrassen in de Premier League. De titelverdediger won op eigen veld met 2-0 van het laag geklasseerde Burnley. Bernardo Silva en Kevin De Bruyne kwamen voor de thuisclub tot scoren. Verdediger Nathan Aké speelde bij City de hele wedstrijd. Landgenoot Erik Pieters was bij Burnley ook de volle negentig minuten van de partij.