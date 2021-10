Salah en Firmino bezorgen Ranieri weinig plezierig debuut bij Watford

Voornaamste boosdoener voor Ranieri was Salah, die al weken in topvorm verkeert en ook tegen Watford zijn grote klasse liet zien. In de achtste minuut legde de Egyptenaar de bal met een heerlijke pass met buitenkant links panklaar voor Sadio Mané, die simpel kon binnentikken.

Na een soepele combinatie schoot Firmino nog voor rust de 2-0 binnen, in een eerste helft waarin het oppermachtige Liverpool 83 procent balbezit had. Vlak na rust tekende Firmino ook voor de 3-0, nadat Watford-verdediger Craig Cathcart op ongelukkige positie de buitenspelpositie van Salah had opgeheven.

Twee minuten later scoorde Salah ook zelf nog en dat was het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij passeerde met een prachtige beweging twee man, stuurde met een kap nog eens twee man het bos in en rondde bekwaam af. In blessuretijd voltooide Firmino zijn hattrick voor de 5-0.