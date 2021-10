Nederlandse judoka's snel uitgeschakeld bij grand slam in Parijs

De Nederlandse judoka's zijn bij de eerste dag van het grandslamtoernooi in Parijs snel uitgeschakeld. Zowel bij de mannen- als vrouwenploeg kon geen potten breken.

Bij de mannen verloor Tornike Tsjakadoea in de klasse tot 60 kilogram zijn eerste partij. Hij boog met waza-ari voor de Mongoliër Ariunbold Enkhtaivan, die de vorige twee duels met Tsjakadoea nog verloren had.

Emiel Jaring verloor in dezelfde klasse direct met ippon van Ramazan Abdoelajev uit Rusland. Ivo Verhorstert won in de klasse -66 kg nog wel met ippon van Dominic Agudoo, maar verloor daarna met ippon van de Fransman Orlando Cazorla. Zondag komen nog vier Nederlanders in actie.

In het vrouwentoernooi hadden Amber Gersjes (-48 kg), Naomi van Krevel (-52 kg), Pleuni Cornelisse (-57 kg) en Geke van den Berg (-63 kg) allen in de eerste ronde een bye en gingen allen in de tweede ronde onderuit. Drie van de vier verloren met ippon, Van den Berg met waza-ari.

Zondag heeft Nederland bij de vrouwen nog twee ijzers in het vuur: Hilde Jager in de klasse tot 70 kilogram en Karen Stevenson in de klasse -78 kg.