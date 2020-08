Italiaan Formolo soleert naar etappewinst in Dauphiné, Roglic tweede

Na twee dagsuccessen op rij voor Jumbo-Visma ging de winst in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné naar Davide Formolo van UAE-Team Emirates. De Italiaan was 127 kilometer in de aanval, waarvan de helft solo. Leider in het klassement Primoz Roglic kwam niet in de problemen en wist zijn voorsprong dankzij bonificatiesecondes zelfs uit te bouwen.

De derde etappe ging over 157 kilometer met een finish bergop in Saint-Martin-de-Belleville. Daarvoor moesten de renners de Col de la Madeleine bedwingen. Vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van negen renners, die snel uiteenviel in twee renners: Formolo en Pierre Latour lieten hun medevluchters achter. Even later ging Formolo er alleen vandoor.