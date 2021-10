Brand verwoest huis in Best, vermoedelijk aangestoken door bewoner

De politie is op zoek naar de bewoner van een huis in Best dat vanochtend afbrandde. De man zou binnenkort uit zijn huis gezet worden en had gedreigd dat hij "de boel in de hens" zou steken als dit zou gebeuren. De politie en gemeente vermoeden daarom dat hij de brand zelf heeft veroorzaakt.

Tijdens het uitzettingsproces van de woningbouwvereniging deed de man zo veel verontrustende uitspraken dat de politie maatregelen nam. Er was extra toezicht, meer surveillance en de wijkagent had veel contact met de buurtbewoners.

De politie heeft geprobeerd met de bewoner te praten, maar dat lukte steeds niet. Omroep Brabant sprak met buren, maar veel van hen waren bang om iets over hun buurman te vertellen.

Huis verwoest

De brand ontstond rond half vijf 's ochtends. Op het moment van de brand waren er nauwelijks spullen meer in het huis, alleen een matras en deken. Vermoedelijk woonde de man er dus niet meer. Het dak van het huis liep flinke schade op en de woonkamer is volledig verwoest. De twee aangrenzende huizen raakten zwaar beschadigd. De bewoonster van het ene aangrenzende huis kon tijdig worden gewaarschuwd. Het andere huis stond leeg.