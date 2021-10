Brand verwoest huis in Best, bewoner vast op verdenking brandstichting

De politie heeft zaterdagmiddag in Tilburg de 56-jarige bewoner aangehouden van een huis in Best waar vanochtend brand woedde. De politie vermoedt dat de man de brand zelf heeft aangestoken. De man zou binnenkort uit zijn huis gezet worden. Hij had gedreigd dat hij "de boel in de hens" zou steken als dit zou gebeuren.

Het huis van de man werd in 2020 al voor een half jaar gesloten door de gemeente, nadat er in november van dat jaar in de garage harddrugs waren gevonden. De woning was in die maanden verzegeld en niet toegankelijk. Volgens de politie zei de man in die periode al dat hij zijn woning niet zonder slag of stoot zou verlaten.

Nu moest de man het huis definitief uit. Tijdens het uitzettingsproces van de woningbouwvereniging deed de man zo veel verontrustende uitspraken dat de politie maatregelen nam. Er was extra toezicht, meer surveillance en de wijkagent had veel contact met de buurtbewoners.

De politie heeft geprobeerd met de bewoner te praten, maar dat lukte steeds niet. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat "er al jaren van alles speelt". Volgens een voorbijganger wist iedereen in de buurt dat er problemen met drugs waren.

Huis verwoest

De brand ontstond rond half vijf 's ochtends. Op het moment van de brand waren er nauwelijks spullen meer in het huis, alleen een matras en deken. Vermoedelijk woonde de man er dus niet meer.

Het dak van het huis liep flinke schade op en de woonkamer is volledig verwoest. De twee aangrenzende huizen raakten zwaar beschadigd. De bewoonster van het ene aangrenzende huis kon tijdig worden gewaarschuwd. Het andere huis stond leeg.