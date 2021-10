Britten verenigd in rouw om vermoord parlementslid Amess

Keir Starmer (L) en Boris Johnson - Reuters

De Britse premier Johnson heeft bloemen gelegd bij de kerk waar Lagerhuislid en partijgenoot David Amess gistermiddag werd doodgestoken. Ook oppositieleider Keir Starmer (Labour), minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken en Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle hebben een boeket gelegd en de vermoorde politicus herdacht met een moment van stilte. Ook bij het Lagerhuis in Londen hebben mensen bloemen voor Amess en kaartjes voor nabestaanden achtergelaten. Op Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, hangt de vlag sinds gistermiddag halfstok. Het gezamenlijk herdenken door de politieke opponenten Johnson en Starmer wordt gezien als een teken van het gedeelde verdriet in het gehele politieke spectrum. "De politieke onmin tussen partijen lijkt weg te vallen wanneer zoiets gebeurt", schrijft politiek verslaggever Rob Powell van Sky News. Veiligheid van politici De 69-jarige Amess werd gisteren meerdere keren gestoken tijdens een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict in Leign-on-Sea, ten noordoosten van Londen. Kort na de aanval werd een 25-jarige verdachte aangehouden; volgens Britse media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. De Britse autoriteiten zien de aanslag als een terreurdaad. De politie zegt dat bij het vooronderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen "dat verband houdt met islamitisch extremisme". Het is de tweede keer in iets meer dan vijf jaar dat een Britse parlementslid bij een bezoek aan het eigen kiesdistrict wordt vermoord. In 2016 werd Labour-parlementariër Jo Cox op straat vermoord door een man met nazisympathieën. De twee incidenten roepen vragen op over de veiligheid van politici bij een bezoek aan het kiesdistrict, waar zij zeer benaderbaar maar daardoor ook kwetsbaar zijn.

Maatregelen De Britse minister Patel (Binnenlandse Zaken) zegt te werken aan veiligheidsmaatregelen voor de parlementariërs. "We zijn een open samenleving. We kunnen ons niet laten intimideren door een individu." Volgens The Daily Mirror worden parlementariërs later vandaag bijgepraat door lokale politie-eenheden over eventuele veiligheidsmaatregelen. Volgens de krant zou in sommige gevallen geadviseerd worden bezoekjes aan het kiesdistrict vooraf te melden bij de politie. Lagerhuislid en voormalig minister Tobias Ellwood roept op de bijeenkomsten voorlopig af te blazen. De prominente Conservatief David Davis vindt het een knieval om de kiesdistrictbezoeken tijdelijk op te schorten. Tegen Sky News zegt hij dat Amess dat ook niet zou willen. "Dat zou niet zijn waar David voor stond. Een van de belangrijkste pijlers van de Britse democratie is juist het directe contact tussen volksvertegenwoordigers en hun achterban", aldus David. Horror op klaarlichte dag Op alle voorpagina's van de grote Britse kranten wordt vandaag stilgestaan bij de aanslag op Amess. The Daily Mail spreekt van "opnieuw een aanval op de democratie", The Guardian noemt het "een horror op klaarlichte dag". De Financial Times verwacht dat de aanval ervoor zal zorgen dat de veiligheid van politici tot een nieuw debat zal leiden.

Ook staan de dagbladen uitgebreid stil bij het parlementaire werk van Amess, die al bijna veertig jaar in het Lagerhuis zat. "Hij stierf terwijl hij het volk diende", schrijft The Daily Mirror. The Daily Express herinnert Amess als een "vriendelijke veteraan" in de politiek.

Diverse Britse beroemdheden geven uiting aan hun verdriet om het overlijden van Amess. Zo deelt Queen-gitarist Brian May, die zich net als de vermoorde politicus inzet voor dierenwelzijn, onderstaande foto op Instagram. "Deze man was aimabel en kwam op voor zowel mens als dier."