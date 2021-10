Merkel zocht balans met Erdogan, wat gebeurt er nu ze vertrekt?

Geen Europese leider kon beter onderhandelen met de Turkse president Erdogan dan de Duitse bondskanselier Merkel. Vandaag zien ze elkaar voor het laatst. Tijdens haar afscheidstour gaat Merkel op bezoek bij Erdogan in Istanbul.

Op de agenda staan thema's als migratie, Afghanistan en de handelsbetrekkingen tussen de twee landen. Vermoedelijk zal Merkel Erdogan verzekeren dat de relatie met Turkije ook na haar vertrek belangrijk blijft voor Duitsland. Toch, weet ook Ankara, zal het waarschijnlijk nooit meer hetzelfde worden als met Merkel.

Politiek duo voer voor satire

De relatie tussen Erdogan en Merkel is wel eens voer voor satire geweest op de Turkse sociale media. Foto's waarop Merkel breed lachend of zelfs glunderend naar haar Turkse collega kijkt, werden sociale media-hits.

In werkelijkheid is hun relatie altijd zeer diplomatiek en zakelijk gebleven. Pas vanaf 2015 kwam Merkel regelmatig bij Erdogan over de vloer. Dat had alles te maken met politieke belangen rond de vluchtelingencrisis. Europa had Turkije nodig om de migratiestroom in te dammen.

"We wisten dat de kwestie niet op te lossen was zonder Turkije, we moesten met Erdogan om tafel," zei Eckart Cuntz, voormalig Duitse ambassadeur in Turkije, tegen televisiezender Deutsche Welle. "En Erdogan begreep ook dat hij niet alle problemen het hoofd kon bieden zonder sterke partners in Europa".

De EU-Turkijedeal, de afspraken die de EU in 2016 met Turkije maakte over de opvang van vluchtelingen, kwam uit Merkels hoed. Turkije zou migranten niet meer doorlaten naar Europa, in ruil voor financiële steun voor de opvang in Turkije. Even leek het een succesformule, de aantallen migranten die zich in Europa meldden daalden flink.