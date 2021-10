Invloed Ronaldo bij United immens: 'Lot van Solskjaer ligt in zijn handen'

Sinds het vertrek van manager Alex Ferguson in 2013 beleefde United acht magere jaren met nul landskampioenschappen en de ene miskoop na de andere. Nu werd er met Ronaldo eindelijk een speler aangetrokken die paste bij de statuur van de club. "Ook als hij in zijn eerste wedstrijden niet had gescoord, was dat gevoel bij de fans niet anders geweest", zegt Langendorff.

Of het nu gaat om wat er op het menu staat, de te hanteren speelstijl, het aanblijven van de trainer of simpelweg het maken van beslissende doelpunten. De invloed van Cristiano Ronaldo is sinds zijn rentree bij Manchester United gigantisch. "Vergelijkbaar met Messi bij FC Barcelona", zegt Geert Langendorff, voetbalcorrespondent in Engeland.

Maar meteen bij Ronaldo's eerste wedstrijd, tegen Newcastle United, was het raak. Vooraf was Manchester al in de ban van zijn rentree en was zijn lied 'Viva Ronaldo' overal in (het rode deel van) de stad te horen. Zonder een minuut te spelen was de impact van Ronaldo al merkbaar, maar toen hij bij zijn rentree gelijk twee keer scoorde was het bewijs van zijn mythische status meteen geleverd.

Langendorff was erbij op die bewuste 11 september en zag in de zeven jaar dat hij in Manchester woonde niet eerder zo'n sfeer in het stadion. "Op die dag werd de tijd teruggedraaid. Het deed denken aan de gloriedagen onder Ferguson en aan de eerste periode van Ronaldo bij Manchester United."

Ronaldo getransformeerd

Toch zijn er een hoop dingen veranderd sinds Ronaldo in 2009 vertrok bij United. Om te beginnen het spel van de Portugees zelf.

Als we zijn huidige seizoen vergelijken met zijn laatste seizoen bij de Mancunians valt gelijk op dat hij veel directer is gaan spelen. Per negentig minuten nam het aantal balcontacten drastisch af, maar nam het aantal balcontacten in het strafschopgebied juist toe, zo blijkt uit cijfers van Opta.