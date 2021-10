VS gaat nabestaanden drone-aanval Afghanistan schadevergoeding betalen

De Verenigde Staten gaan nabestaanden van de slachtoffers van de drone-aanval in Kabul een schadevergoeding betalen. Bij de aanval in augustus kwamen tien onschuldige burgers om. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag zal zijn.

De slachtoffers zijn een hulpverlener en negen van zijn familieleden, onder wie zeven kinderen. Het ministerie van Defensie zegt dat het gaat helpen nabestaanden die dat willen naar de VS te halen.

Generaal McKenzie van het Amerikaanse leger noemde de aanval eerder een "tragische vergissing" en bood zijn excuses aan. De nabestaanden aanvaardden de excuses niet, en eisten geld en gerechtigheid. Een van de nabestaanden eiste dat de VS de verantwoordelijken opspoort en bestraft.

Water, geen explosieven

De aanval gebeurde een paar dagen voordat de VS zich terugtrok uit Afghanistan en was bedoeld als een vergelding van een bloedige aanval van terreurorganisatie IS-K op de luchthaven van Kabul.

De Amerikaanse drone volgde de hulpverlener, de 43-jarige Zemari Ahmadi, urenlang, omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van de terreurorganisatie. Toen hij op een binnenplaats jerrycans in een auto laadde werd aangenomen dat hij explosieven vervoerde, maar dat bleek om water te gaan.