In Twente is vannacht de eerste lokale vorst van het najaar gemeten; het koelde daar af naar -0,5 graden. In het Limburgse Ell werd een temperatuur van -0,6 graden gemeten. De vorige keer dat het in Nederland vroor was op 8 mei.

Aan de grond vroor het vannacht in meerdere plaatsen nog wat meer. De laagste temperatuur op tien centimeter hoogte werd gemeten in het Gelderse Hupsel, daar werd het -2,5 graden, schrijft Weerplaza.