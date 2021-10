Marathonweek in Nederland: wie zijn de blikvangers in Amsterdam en Rotterdam?

Ook het internationale deelnemersveld is sterk. Zo gaan topatleten Tamirat Tola, Leul Gebresilase, Laban Korir en Jonathan Korir voor een verbetering van het parcoursrecord (2.04.06), dat in 2018 werd gelopen door Lawrence Cherono. Amsterdam werd daardoor de 'snelste' marathon van Nederland.

Omdat het evenement in Rotterdam vanwege de coronacrisis werd uitgesteld tot het najaar, volgen beide marathons elkaar zo snel op. Wat kunnen we verwachten van de grootste marathons van Nederland?

Berlijn, Londen, Chicago, Boston, New York... De grote stadsmarathons volgen elkaar dit najaar in rap tempo op. Momenteel zijn de ogen van de atletiekwereld gericht op Nederland, met zondag de marathon van Amsterdam en volgende week die van Rotterdam.

Marathons Amsterdam en Rotterdam bij de NOS

De marathon van Amsterdam is zondag vanaf 09.00 uur te zien in een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Volgende week zondag begint de live-uitzending vanuit Rotterdam om 09.30 uur op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.