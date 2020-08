Nestlé aangeklaagd voor duizenden dode vissen in Franse rivier

Een Franse visfederatie klaagt voedingsmiddelengigant Nestlé aan na de vondst van duizenden dode vissen in een rivier bij een Nestlé-fabriek. "Over een lengte van zeven kilometer is alles dood", zegt de visfederatie.

De dode vissen werden zondagnacht opgemerkt in de rivier de Aisne ter hoogte van het dorp Challerange, tussen Reims en Verdun. Volgens lokale autoriteiten stierven de vissen door een tekort aan zuurstof in het water. De Ardenner visfederatie schat de schade op enkele duizenden euro's en wil die verhalen op Nestlé France, de eigenaar van de fabriek in Challerange. Daar wordt melkpoeder gemaakt voor in koffiecups.

Geen chemicaliën

"Er zijn veertien vissoorten aangetast", zegt de federatie tegen persbureau AFP. "Waaronder de beschermde paling en de lamprei." Vrijwilligers van de visfederatie en de brandweer zijn al de hele week bezig om aangespoelde dode vissen te verwijderen. Er is al zeker 1 ton vis opgeruimd. De oevers van de Aisne zijn tot nader order verboden gebied omdat er nog veel vissen liggen die zijn ontbonden door de hitte.

De fabriek zegt dat er zondagavond inderdaad per ongeluk een vloeistof in de rivier is gelekt. Het zou gaan om "biologisch slib waar geen chemicaliën in zitten". Toen de fabriek het lek na een paar uur opmerkte, is het productieproces meteen stilgelegd.

Er wordt nog onderzocht wat er precies in het water zat. Om verspreiding van de vloeistof te voorkomen is er een tijdelijke dam in de rivier gelegd.