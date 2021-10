Akkefietjes en spektakel: erevoorzitter Van der Velde geniet van Heerenveen-Ajax

"Ik stond als kleine jongen van 9 jaar op de tribune. Ajax stond met 5-1 voor en de spelers vierden al feest. Maar onder leiding van Abe Lenstra draaide Heerenveen de wedstrijd om en won met 6-5. Het is met stip de meest legendarische Heerenveen-Ajax die ik heb gezien."

De inmiddels 80-jarige Riemer van der Velde, erevoorzitter van sc Heerenveen, vertelt het alsof de wedstrijd die in mei 1950 werd gespeeld, pas net is afgelopen. "Maar er zijn meer memorabele wedstrijden geweest hoor. De bekerfinale in 1993 was ondanks de 6-2 nederlaag een groot feest. En vergeet de 5-1 overwinning in 2001 niet, met in het uitvak alleen het Ajax-bestuur. Dat was ook wat."

Vanavond staan beide clubs weer tegenover elkaar. Ditmaal zonder Van der Velde op de tribune, want hij geniet van een vakantie op Curaçao. "Maar ik heb voor vertrek geregeld dat ik de wedstrijd daar kan ontvangen. Want ik wil het wel zien."

Kritische erevoorzitter

Hoewel Van der Velde geen officiële functie meer bekleedt, blijft hij betrokken en bevlogen praten over de club die hem zeer lief is. Heerenveen mag dan zevende staan, de erevoorzitter is kritisch.