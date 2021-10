Gas duurder? Dit kan je allemaal doen om minder te verbruiken

Het demissionaire kabinet gaat huishoudens via belastingmaatregelen compenseren voor de sterk stijgende gasprijs, werd gisteren bekend. Maar ook met die compensatie van rond de vierhonderd euro per huishouden kan je energierekening volgend jaar hoger uitvallen. Veel hangt ook af van je energiecontract.

Maar hoeveel gas je verbruikt en dus hoeveel je elke maand moet betalen, heb je voor een groot deel zelf in de hand. Daarom hebben we allerlei tips voor een zo laag mogelijk gasverbruik op een rij gezet, die je weinig of geen geld kosten.