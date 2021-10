Illegale goudkoorts in Zuid-Afrika eist vele levens

Illegale mijnwerkers in de buurt van Johannesburg - NOS

Hoge werkloosheid zorgt in Zuid-Afrika voor een nieuwe goudkoorts. Al eeuwenlang wordt daar goud gewonnen, maar nu gaan er steeds meer mannen illegaal onder de grond. De afgelopen weken vielen er al vele doden bij verlaten mijnen, onder meer door vallende stenen en kogels. Vanuit een diep donker gat zie je de lichten van hoofdlampen opdoemen. Mannen kreunen onder het gewicht van grote zakken stenen op hun rug. Sommigen zijn een week beneden geweest, anderen zelfs twee weken. Ze hopen dat, als ze de stenen straks verwerken, er goud in zit. De mannen werken in een van de oudste goudmijnen van Zuid-Afrika, aan de rand van Johannesburg. Aan de oppervlakte is de mijngang groot en open, maar in de diepte moeten ze zich door spelonken heen worstelen. "We gaan soms wel vijfhonderd meter diep," vertelt een mijnwerker die bezweet de gang uitkomt. Stad van goud Johannesburg heeft als bijnaam Egoli, de stad van goud. De stad is alleen maar gebouwd omdat er in 1886 goud gevonden werd. Veel van de mijnen zijn voor commerciële mijnbouwbedrijven niet meer lucratief: ze hebben een groot deel van het goud al uit de grond gehaald en veel zit nu erg diep, waardoor het niet rendabel is om er nog te graven. Maar de duizenden ongebruikte en verlaten mijnen bieden kansen aan wat ze in Zuid-Afrika zama zama's noemen, illegale mijnwerkers die op eigen houtje onder de grond gaan, op zoek naar restjes goud. Zama zama is Zulu voor 'pak een kans' of 'beproef je geluk.'

De gevaarlijke diepte in: dit zijn de illegale mijnen van Zuid-Afrika - NOS

De illegale mijnbouw is al een oud fenomeen. Maar door de hoge werkloosheid, mede als gevolg van een ingestorte corona-economie, nemen de aantallen toe, zeggen diverse deskundigen die met de illegale mijnwerkers werken. Een Zimbabwaanse mijnwerker, die liever anoniem wil blijven, vertelt zittend op een grote rots bij de mijningang dat hij iedere maand maar een paar dagen bovengronds is. De rest van de tijd brengt hij door in de duisternis. Hij verdient maar zo'n 175 tot 230 euro per maand. "Ik ben bang om dit werk te doen, maar ik heb geen keuze. Mijn vrouw en kind moeten eten." Lijken op straat Gevaarlijk is het wel. Regelmatig liggen er lijken in de buurt van illegale mijnen, ingepakt in plastic. Het gaat om mijnwerkers die onder de grond gestorven zijn, onder meer door vallende rotsen. "We durven ze niet naar de politie te brengen, omdat wat we doen illegaal is," vertelt de Zimbabwaan. "Alleen al in deze mijn tellen we wel tien doden per jaar." Hoewel er ook Zuid-Afrikanen graven, komen veel mijnwerkers uit de buurlanden, Zimbabwe, Lesotho en Mozambique. Het gaat veelal om migranten zonder papieren. Hoeveel zama zama's er zijn, is moeilijk te zeggen. Een onderzoek van zes jaar geleden houdt het op ruim 30.000. Onder hen zijn ook mannen die in het verleden voor mijnbouwbedrijven werkten, maar hun baan zijn kwijtgeraakt.

