Auto slaat over de kop bij Berg en Terblijt, bestuurder overleden

Bij Berg en Terblijt in Zuid-Limburg is een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto van het slachtoffer raakte tussen het Zuid-Limburgse dorp en Geulhem van de weg en belandde op een talud. Op foto's is te zien dat de wagen over de kop is geslagen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten.

De weg waar het ongeluk gebeurde ligt op een helling. De politie heeft de weg volledig afgesloten; het onderzoek duurt waarschijnlijk tot in de vroege ochtend.