Wolkbreuk in Emmen: straten staan blank en lekkage in verloskamers

Onweersbuien en een wolkbreuk hebben flinke wateroverlast veroorzaakt in Emmen. Verschillende straten staan blank. Putdeksels komen omhoog en de riolering kan al het regenwater niet verwerken.

Ook het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft last van het noodweer. Het dak kon de hoeveelheid regen niet aan, wat leidde tot lekkage in de verloskamers. Een woordvoerder van Zorggroep Treant zegt tegen RTV Drenthe dat de verloskamers zijn ontruimd. "Een vrouw was net op weg naar een verloskamer om te bevallen. Zij is naar een ander ziekenhuis gebracht."