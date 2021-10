PSG (zonder Messi en Neymar) pas na dubieuze strafschop langs Angers

De ploeg van Mauricio Pochettino maakte een uitgebluste indruk en mocht de scheidsrechter bedanken dat uiteindelijk de drie punten in Parijs bleven.

Georginio Wijnaldum begon net als de afgelopen weken op de bank, maar viel na ruim een uur in. Op dat moment keek PSG tegen een teleurstellende 0-1 achterstand aan door een doelpunt van Angelo Fulgini.

Messi en Neymar ontbraken vrijdagavond bij Paris Saint-Germain, omdat ze te laat terug waren van hun interlandverplichtingen in Zuid-Amerika.

Zonder Lionel Messi en zonder Neymar heeft Paris Saint-Germain in eigen huis een moeizame avond beleefd. Dankzij een dubieuze strafschop van Kylian Mbappé werd Angers pas in de slotfase opzij gezet: 2-1.

Nadat oud-Roda JC-speler Danilo de stand weer gelijk had getrokken legde scheidsrechter Bastien Dechepy de bal vlak voor tijd op de stip. De VAR had hands geconstateerd na een kopbal van Mauro Icardi, terwijl Icardi even daarvoor ook een overtreding leek te maken op zijn tegenstander.

Mbappé maakte vervolgens geen fout en benutte het buitenkansje. Door de zege staat PSG stevig aan kop in de Ligue 1 met 27 punten uit 10 wedstrijden.