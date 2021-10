Indian Wells raakt na topfavoriet Medvedev ook Tsitsipas kwijt

Het masterstoernooi in Indian Wells is na topfavoriet Daniil Medvedev ook Stefanos Tsitsipas kwijtgeraakt. De als tweede geplaatste Griek verloor in de kwartfinales van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 4-6, 6-2, 4-6.

Tsitsipas werd in de eerste set direct op love gebroken, kon de schade niet herstellen en moest zich net als in de vorige twee rondes na setverlies terugknokken. Dit keer liep het niet goed af voor de Griek, die de afgelopen dagen met verkoudheid kampt.

Basilasjvili, de nummer 36 van de wereld, verspeelde in de derde set een vroege break voorsprong, maar sloeg bij 3-3 nogmaals toe en hield stand. Het was zijn eerste zege in drie duels met Tsitsipas, die in 2019 twee keer won.

Medvedev ook al uitgeschakeld

Donderdag kon de als eerste geplaatste Medvedev zijn koffers al pakken na een nederlaag in drie sets tegen Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Voor de Nederlander Botic van de Zandschulp viel het doek al in de eerste ronde.