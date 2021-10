Koploper Excelsior zegeviert opnieuw, Volendam na overtuigende zege nummer twee

Excelsior zag medekoploper De Graafschap met 0-0 gelijkspelen. Zodoende is FC Volendam nu de nieuwe nummer twee. De ploeg van Wim Jonk boekte een overtuigende 5-1 zege op Telstar.

Reuven Niemeijer werd de grote man aan Rotterdamse zijde. De middenvelder scoorde voor rust met een kopbal na een voorzet van Siebe Horemans. Meteen na de hervatting liepen de Rotterdammers verder uit. Opnieuw maakte Niemeijer het doelpunt, nu door de bal de bovenhoek in te jagen. Thijs Dallinga zorgde vervolgens nog voor de 3-0.

Koploper Excelsior heeft in de eerste divisie goede zaken gedaan. In eigen huis werd VVV-Venlo met 3-0 verslagen.

Telstar dat de voorgaande drie partijen won, startte furieus en werd beloond met een rake kopbal van Özgür Aktas. Volendam deed meteen wat terug via Ibrahim El Kadiri en zijn goalgetter Robert Mühren. Keeper Abdel El Ouazzane hielp een handje toen hij blunderde bij een schot van Daryl Van Mieghem, waarna Mühren met een mooie solo de partij besliste.

Onderin beleefde NAC een goede avond. De Bredase ploeg boekte zijn tweede zege op een rij. Jong AZ werd met 1-0 verslagen. Almere City kwam wederom niet tot winst. FC Den Bosch was met 1-0 te sterk. Zo is Almere City, getraind door Gertjan Verbeek, terug te vinden op de teleurstellende negentiende plaats. De laatste overwinning dateert van 27 augustus.

Na een periodetitel en vier overwinningen op rij heeft Helmond Sport de zegereeks van ADO Den Haag beëindigt. In een oersaai duel werd het 0-0. De wedstrijd begon een kwartier later dan gepland omdat de Haagse supportersbussen in de file stonden,

Coming Out Day

Alle wedstrijden in het betaald voetbal staan dit weekend van een bredere LHBTI+ acceptatie. Dat gebeurt een kleine week na de International Coming Out Day, afgelopen maandag.

De clubs dragen OneLove-aanvoerdersbanden. Tevens wordt er in de stadions gebruikgemaakt van speciale cornervlaggen en zijn er speciale speldjes en tenues zichtbaar. De speldjes worden opgespeld door de arbiters en coaches.