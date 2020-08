Eigen schaatsploeg Leerdam en Verweij heet NXTGEN

De nieuwe schaatsploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij is officieel. Het team heet NXTGEN en zal naast Leerdam en Verweij vooral bestaan uit schaatstalenten. Wie dat zijn, wordt pas later bekendgemaakt.

Het team wordt begeleid door de Russische schaatscoach Kosta Poltavets, die al eerder met Verweij samenwerkte in aanloop naar de Olympische Spelen van 2018, en oud-schaatser Jan Bos als assistent-coach.

"Ik ben dit traject begonnen omdat ik dit zie als mijn laatste twee jaar als schaatser", aldus Verweij. "Ik wil het in die jaren goed hebben geregeld en er honderd procent vertrouwen in hebben. Ik wil graag iets achterlaten in het schaatsen waar het om de schaatsers draait."