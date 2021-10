Van Gerwen en Noppert soepel door naar tweede ronde EK darts in Oostenrijk

Ook Noppert kende weinig problemen in de Salzburgarena: de 30-jarige Nederlander was met 6-2 te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski.

Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het EK darts in Oostenrijk.

Het begin was nog even lastig voor de als twintigste geplaatste Noppert, maar na drie legs begon het te draaien. Ratajski, als dertiende geplaatst, leidde met 2-1, waarna de soepel gooiende Noppert vijf legs op rij won en de overwinning binnenhaalde.

Noppert steekt in goede vorm. Vorige week bereikte hij de halve finales van de World Grand Prix in Leicester. Daar schakelde hij in de eerste ronde Van Gerwen uit.