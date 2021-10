Van Riessen maakt rentree op WK na heftige valpartij in Tokio

Laurine van Riessen maakt op de komende wereldkampioenschappen op de baan in Roubaix (van 20 tot en met 24 oktober) haar rentree. Ze kwam tijdens de Olympische Spelen in Tokio hard ten val. Aan die valpartij hield Van Riessen meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong over.

Van Riessen moest enkele weken in het ziekenhuis blijven en kon niet met de Nederlandse olympische ploeg terugkeren naar Nederland. Ze start in Frankrijk op het onderdeel keirin met Shanne Braspennincx, die op dat onderdeel goud won in Tokio.

In de selectie ontbreken Yoeri Havik en Jan-Willem Schip, die afgelopen weekeinde Europees kampioen op de koppelkoers werden, en de vrouwenploeg op de teamsprint. Zij hadden volgens de UCI-regels aan minimaal één Nations Cup-wedstrijden moeten deelnemen om een startbewijs te bemachtigen, een regel die afgelopen week voor verwarring en ergernis zorgde.