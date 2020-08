Acht jaar cel en tbs voor wurgen 80-jarige man uit Den Haag

Maar de rechtbank geloofde de lezing van C. niet. "Er is geen forensisch bewijs dat zijn verhaal ondersteunt en de verklaringen van C. zijn niet consistent", zei de rechter.

De verdachte verklaarde dat hij op de bewuste dag door het slachtoffer is aangerand en aangevallen. Om zichzelf te verdedigen zou hij de bejaarde man hebben geslagen en diens keel hebben dichtgedrukt. Hij zou extra geëmotioneerd zijn geweest omdat het slachtoffer hem in het verleden zou hebben misbruikt.

Waroen C. en het slachtoffer waren buurtgenoten. Een uit de hand gelopen gesprek over vermeend misbruik ligt aan de basis van hun fatale ruzie, schrijft Omroep West . De verdachte zegt dat hij zich moest verdedigen, justitie vindt dat C. de bejaarde man heeft vermoord.

De 30-jarige Waroen C. is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs voor het wurgen van een 80-jarige buurtgenoot. Dat gebeurde twee jaar geleden aan de Gaslaan in Den Haag. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel en tbs geëist.

Het misbruik door het 80-jarige slachtoffer zou zijn begonnen in 2001 in Suriname. C. was toen 10 of 11 jaar oud. De man die is gedood was een vriend van de vader van C. Volgens Waroen C. provoceerde de verdachte hem tot zijn dood met obscene bewegingen en gebaren als ze elkaar tegenkwamen op straat.

Van het misbruik in het verleden zijn wel meldingen bekend, maar er is nooit aangifte van gedaan. In 2015 kwam het al eens tot een uitbarsting toen Waroen C. de bejaarde man met een pan op het hoofd sloeg. Hij is daar destijds voor veroordeeld.

De politie had de bejaarde man al eerder aangesproken over het lastigvallen. In een gesprek met een agent in 2003 zou de bejaarde man gezegd hebben dat hij 'de drang voelde tot lichamelijk contact'. Hij is eerder veroordeeld voor een zedenzaak, maar nooit verdacht van het misbruik van C.

Bloed bij de voordeur

Camera's hebben op de dag van het geweld een gesprek tussen de twee mannen geregistreerd, bij de woning van het slachtoffer aan de Gaslaan. Ze zijn toen samen naar binnen gegaan. C. kwam kort daarop weer naar buiten. Niet lang daarna belde een buurman de politie, omdat er bloed bij de voordeur van het slachtoffer lag. Daarop werd hij levenloos gevonden.

Gedragsdeskundigen hadden tbs met voorwaarden geadviseerd, omdat er sprake is van meerdere stoornissen. Die maatregel kan met maximaal vijf jaar cel gecombineerd worden. Daarom had het OM vijf jaar in plaats van acht jaar cel geëist. Maar de rechtbank was het daar niet mee eens omdat "vergelding en normbevestiging in dit geval voorgaan."