'Westerscheldetunnel kan tolvrij zijn in 2023'

Het afschaffen van de tol is een grote wens van veel Zeeuwen. Wethouder Van Assche van Terneuzen is erg blij met het vooruitzicht: "Wij zetten vanuit de gemeente al lang in op een tolvrije tunnel. Want zolang er tol wordt geheven, kan de tunnel als cruciale verbindingsroute niet vrij en optimaal gebruikt worden. Dat blijft onrechtvaardig."

Hij is ervan overtuigd dat de tolvrije tunnel met het genoemde draaiboek een belangrijke stap dichterbij komt. Het werkelijke besluit moet nog wel worden genomen. Zo vindt het provinciebestuur dat het nieuwe kabinet nog een aantal zaken moet regelen.

Maatregelen

Waarschijnlijk moeten er nog maatregelen worden genomen op het gebied van milieu en verkeersveiligheid, omdat het verkeer door de tunnel naar verwachting zal toenemen. De tunnel kan pas tolvrij worden wanneer die maatregelen zijn doorgevoerd. Het provinciebestuur wil dat dit allemaal voor 2023 geregeld is.

De NV Westerscheldetunnel, die het beheer en de exploitatie van de tunnel verzorgt, zal volgens het provinciebestuur financieel gecompenseerd moeten worden door het Rijk vanwege de weggevallen tolinkomsten. De provincie Zeeland is de enige aandeelhouder van de exploitant.