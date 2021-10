Formule 1-kalender 2022 bekend: Grand Prix van Zandvoort op 4 september

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌 A record-breaking 23 races 🏅 A brand new grand prix in Miami 💜 Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR

Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch GP is tevreden met het aangewezen weekeinde. "De datum sluit weer perfect aan. We verlengen de zomer in Zandvoort. Het zit precies in het staartje van de vakantieperiode, dat is gunstig voor de ondernemers in de regio. We hebben met z'n allen in 2021 echt iets neergezet. De toeschouwers en de deelnemers waren superblij. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor 2022 alweer in volle gang natuurlijk. Wij kijken ernaar uit om in 2022 echt uit te pakken en dit keer met een ruim aanbod aan entertainment en nog meer publieksactiviteiten."

Max Verstappen is in de huidige cyclus de leider in de strijd om de wereldtitel, met een kleine voorsprong op titelverdediger Lewis Hamilton. De volgende race wordt op 24 oktober verreden in Austin, in de Verenigde Staten.