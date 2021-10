Veel vacatures, waarom kunnen vooral jonge mannen toch geen baan vinden?

Werk vinden op een krappe arbeidsmarkt zou simpel moeten zijn. Maar toch zitten vooral jonge mannen thuis op de bank met een uitkering, meldde het Centraal Planbureau vandaag op basis van eigen onderzoek. Het afgelopen half jaar is de arbeidsparticipatie van jonge mannen licht toegenomen. Toch verwacht het planbureau een blijvende daling van het totaal aantal jonge mannen dat werkt, ondanks veel openstaande vacatures. Hoe kan het dat specifiek die groep het lastig vindt om een baan te vinden?

"Nu schijnt de zon, maar er komt ook weer regen. Het huidige personeelstekort is naar verwachting tijdelijk, de trend die we de afgelopen twintig jaar hebben gezien is dat sectoren waarin relatief veel mannen werken steeds minder banen aanbieden", zegt Egbert Jongen, onderzoeker bij het planbureau.

Socioloog Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet dat vooral onder laaggeschoolde mannen de arbeidsparticipatie afneemt. "En in het algemeen geldt: mensen zonder diploma komen moeilijker aan de bak. Ook in een krappe arbeidsmarkt."

Daar sluit jongerencoach Neda Saleh van De Kandidatenmarkt zich bij aan. Bij haar komen veel jonge mannen terecht, die moeite hebben met het vinden van een baan. "In de ICT-sector is momenteel sprake van personeelstekort, maar toch vinden jonge mannen daar geen baan, omdat de gevraagde functie niet overeenkomt met het opleidingsniveau."

'Opstapeling van problemen'

Ook ziet Saleh dat veel jonge mannen moeite hebben met sociale vaardigheden of niet zo goed weten wat ze willen. "Ik zie gewoon dat zij vastlopen en dat zij een stukje arbeidsontwikkeling hebben gemist. Ook ligt het soms aan hun eigenwaarde."

Een specifieke reden noemen is dus lastig. "Eigenlijk zie je een opstapeling van problemen voor jonge mannen, waardoor zij moeilijk een baan vinden", zegt socioloog Traag. "Zij zijn de vorige crisis van 2008 nog niet te boven en het is de vraag hoe dat zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen."

Volgens Jens van Tricht, auteur van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen, speelt er op de achtergrond een veel groter fenomeen. "Waar meisjes en vrouwen toegang hebben gekregen tot arbeid in traditionele mannendomeinen, is er geen werk gemaakt om dat andersom ook aan te moedigen."

"Er is succes geboekt met meisjes door het glazen plafond te krijgen en richting de techniek te helpen, maar niet met mannen richting zorg en onderwijs", zegt Van Tricht.

Jobcoach Saleh hoopt dat jonge mannen meer de kans krijgen om zich te ontwikkelen, juist omdat ze anders zijn. Meer sociale ondersteuning en scholing is belangrijk. "Geef ze de ruimte om mee te doen, want dat wordt ook in de snelle wereld van tegenwoordig verwacht, dus geef ze ook die kansen."