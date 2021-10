Jansen (AZ) vs. Hake (Utrecht): wie haakt aan bij traditionele topdrie?

"Bij AZ zijn er bepalende spelers weggegaan", weet Hake over zijn tegenstander. "Andere spelers gaan die posities opnieuw invullen. Dat heeft tijd nodig. Maar het valt beter in elkaar de laatste wedstrijden."

Hoewel de gelijkenissen tussen beide clubs er zeker zijn, ziet collega Jansen genoeg verschillen. "Het zijn andere clubs met een andere opvatting. Wij hebben met AZ bewezen dat we spelers goed kunnen ontwikkelen vanuit onze eigen academie. Veel zelfopgeleide spelers hebben we ook in het eerste elftal gehad. Daarin loopt Utrecht iets achter op AZ."

Topvier?

Hoewel de Alkmaarders het voorlopig moeten doen met een twaalfde plek durft Jansen wel te zeggen waar zijn ploeg staat na 34 wedstrijden. "In de topvier..."

Hake is wat voorzichtiger. "Wij willen beter presteren dan vorig seizoen. Of dat de vierde plaats is? Dat zijn processen die niet vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Natuurlijk willen wij beter en meer, maar dat is niet in één dag te realiseren. We zijn goed op weg en dat willen we voortzetten."