Van Beek opgebloeid in Friesland, maar baalt van dubieus record: 'Doet wat met je'

Sven van Beek heeft bij Heerenveen het plezier in voetbal weer helemaal teruggevonden. Toch kleeft het dubieuze eigen doelpunten-record nog altijd aan de verdediger. "Natuurlijk doet dat wat met je." Van Beek scherpte dit seizoen tegen FC Twente zijn eigen doelpunten-record aan. De manier waarop was lullig, maar toch overkwam het hem in zijn carrière al acht keer. "Ik heb altijd te maken gehad met tegenslagen...", zegt Van Beek die zijn hele carrière geplaagd wordt door blessures. "Het is nooit leuk als je de meeste eigen doelpunten achter je naam hebt staan, dat lijkt me logisch. Maar goed, van de acht die ik er gemaakt heb kan ik er aan vier niks doen. Het is jammer en pech dat het wel vaker bij me gebeurd is."

Sven van Beek (Heerenveen) in het duel met Go Ahead Eagles - ANP

Maar buiten de eigen goals voelt de oud-Feyenoorder zich bevrijd bij in Friesland. "Als je altijd maar moet revalideren en niet echt meer kan genieten van het spelletje, dat is niet echt leuk. Maar nu mag ik weer minuten maken en tik ik ook een redelijk niveau aan. Dat geeft een lekker gevoel." Vertrouwen richting Ajax Zijn goede spel wordt ook opgemerkt door de supporters van Heerenveen. Na vijf van de acht wedstrijden dit seizoen werd hij uitverkozen tot man van de wedstrijd. Mede door zijn goede spel staat Heerenveen op een keurige zeven plaats in de eredivisie. Met het vertrouwen richting Ajax morgen zit het dus wel goed. "Je gaat nooit de wedstrijd in om te verliezen. We hebben ook gekeken naar FC Utrecht hoe die Ajax hebben bespeeld. Ze hebben niet veel kansen gehad, maar één is genoeg."