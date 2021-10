Triatlontopper Kingma herkent de verhalen over ernstige misstanden

Triatlontopper Maya Kingma herkent de verhalen over ernstige misstanden in de top van de Nederlandse triatlonwereld. Dagblad Trouw berichtte vrijdagochtend over fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling en machtsmisbruik binnen het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC).

"Heel heftig, maar het verrast mij helaas niet en is heel herkenbaar", laat Kingma via Twitter weten. "Ik hoop dat deze verhalen gehoord worden en dat bijbehorende acties volgen."