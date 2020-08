FC Twente huurt met aanvaller Danilo tweede speler van Ajax

FC Twente heeft zich versterkt met Danilo Pereira da Silva. De Braziliaanse aanvaller (21) wordt voor één seizoen gehuurd van Ajax. Danilo verhuisde in de zomer van 2017 naar Amsterdam, maar slaagde er tot dusver nog niet in om een vaste plek te veroveren.

De overstap hing al langere tijd in de lucht en werd vrijdag officieel bekendgemaakt. Danilo komt bij Twente zijn oud-ploeggenoten Kik Pierie en Václav Cerny tegen. Pierie is ook door Ajax verhuurd, oud-Ajacied Cerny verhuisde op tijdelijke basis van FC Utrecht.

Danilo kwam in het eerste van Ajax tot drie officiële duels en scoorde één keer. In het seizoen 2018-2019 was de Braziliaan bij Jong Ajax goed voor negentien treffers in de eerste divisie.

Met de overstap komt het aantal nieuwe namen bij Twente op zeven. Eerder werden ook Gijs Smal (FC Volendam), Nathan Markelo (Everton, huur), Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, huur) en Alexander Jeremejeff (Dynamo Dresden, huur) binnengehaald.