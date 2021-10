Akkoord over nieuwe cao rijksambtenaren: hoger loon en thuiswerkvergoeding

Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2 procent. Die verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2021. Daarnaast krijgen ze een thuiswerkvergoeding voor dit jaar en volgend jaar. Bovendien ontvangen de ambtenaren dit jaar een eenmalige uitkering van 300 euro bruto, zo melden vakbonden CNV, FNV, Ambtenarencentrum en CMHF na onderhandelingen over de nieuwe cao met de Rijksoverheid.

Vorig jaar zat er voor het eerst een thuiswerkvergoeding in de cao voor rijksambtenaren, die in dienst zijn van het Rijk en vallen onder een van de ministeries.

In die nieuwe cao komt er nu weer een. Ambtenaren die dit jaar thuis moesten werken, krijgen 430 euro ter compensatie. Voor volgend jaar geldt dat ze 2 euro per thuiswerkdag krijgen. Daarnaast krijgen ambtenaren elke vijf jaar 750 euro om hun thuiswerkplek in te richten.

Recht op onbereikbaarheid

Ook voor schoonmakers in gebouwen van de Rijksoverheid verandert er iets. Zij komen in een nieuw functiegebouw. Dat is het schema waarin onder meer de functieprofielen van het Rijk beschreven staan. "Per saldo betekent dit voor hen een loonsverhoging", schrijft de vakbond.

Verder hebben de ambtenaren voortaan het recht om onbereikbaar te zijn buiten hun werktijd. Voor onregelmatige diensten verdubbelt de vaste toelage van 37,50 naar 75 euro.

De CNV noemt het resultaat "fijn". De vakbond is blij dat er eindelijk structurele afspraken zijn over de thuiswerkvergoeding en is tevreden over de loonstijging. Het akkoord ligt nu bij de vakbondsleden. Die kunnen er tot 31 oktober over stemmen. Bij de FNV verloopt de stemdeadline op 28 oktober.