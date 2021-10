Moordenaar Hümeyra over Jos B.: 'Hij legde vier keer een bekentenis af'

Jos B., die is veroordeeld voor de ontvoering, het misbruik en de dood van Nicky Verstappen, heeft in de gevangenis vier keer een bekentenis afgelegd tegen medegevangene Bekir E. Die bekentenissen gingen zowel over het doden als het misbruiken van Nicky. Dat heeft E. gezegd tegen het gerechtshof in Den Bosch, waar hij ondervraagd werd over de vermeende uitspraken van B.

De 34-jarige E. zat samen met B. een half jaar in de gevangenis van Vught. E. is veroordeeld voor de moord op de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16). Volgens E. heeft B. hem van alles verteld, ook over zijn privéleven. Dat gebeurde vooral in de tuin van de gevangenis, waar ze volgens E. vaak een half uur tot een uur met elkaar spraken.

Hand te lang voor Nicky's mond

"Hij vertelde me dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden", zei E. "Hij had zijn hand te lang voor Nicky's mond gehouden. Ik zit er nog steeds mee. Ik heb mijn leven veel gedaan, maar ik lig hier nog steeds wakker van."

B. heeft altijd ontkend Nicky Verstappen te hebben ontvoerd en misbruikt met de dood tot gevolg. E. noemt B. "gestoord" en "narcistisch".

Verder is Jos B. volgens E. de "knuffelpedo" van de gevangenisafdeling in Vught. "Iedereen mag hem daar."

Overgeplaatst

E. meldde zich in juni bij de politie met zijn verklaring. Hij werd daarna overgeplaatst. "Ik wist dat ik dan al mijn privileges zou kwijtraken, maar mijn zus haalde me over om toch te gaan praten. Ze zei: doe het voor de nabestaanden."

De advocaat van Jos B. zei eerder dat de verklaring van Bakir E. "flauwekul" is.

De 11-jarige Nicky Verstappen werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een dna-match de 58-jarige Jos B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en het ontvoeren van Nicky Verstappen met de dood tot gevolg.

Zowel het OM als Jos B. gingen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep.