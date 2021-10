Vrijspraak voor man die vaccinatielocatie Den Helder in brand dreigde te steken

De rechtbank heeft een man uit Den Helder vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf bij een coronavaccinatielocatie in zijn woonplaats.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 30 maanden celstraf tegen de man geëist vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Volgens de rechter zijn er sterke aanwijzingen dat de 38-jarige man in maart dit jaar concrete plannen had om met een vuurwerkbom brand te stichten in het oude stadhuis van Den Helder, waar een vaccinatielocatie was ingericht. Dat het om een uit de hand gelopen grap ging, zoals de verdachte tijdens de zitting verklaarde, gelooft de rechtbank niet.

Geen bewijs

De rechtbank spreekt de man vrij, omdat niet kan worden vastgesteld dat hij met zijn plannen een terroristisch oogmerk had, schrijft NH Nieuws. "Er is geen bewijs dat hij een tegenstander was van de vaccinatiecampagne", zegt de rechter, "en het is niet zeker dat hij eerder deelnam aan gewelddadigheden. Ook zijn er bij hem thuis geen voorwerpen aangetroffen die hij nodig had om een aanslag mee te plegen."

Dreigementen richting de overheid zijn evenmin geuit. "Daarbij wilde hij niet dat er doden zouden vallen en is het gooien van een vuurwerkbom in een leeg pand niet zo groot en omvattend dat je kunt zeggen dat je een substantieel deel van de bevolking angst aanjaagt", aldus de rechter.