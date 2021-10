Huishoudens krijgen honderden euro's compensatie voor stijgende energieprijzen

Het kabinet trekt zo'n drie miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Dat geld gaat onder meer naar een verlaging van de belasting op energie.

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz: "We gaan de energiebelasting fors verlagen, 230 euro voor het deel op de rekening voor gas. Maar door de hogere gasprijzen gaat ook de prijs van elektriciteit omhoog. Daar verlagen we ook het tarief. Dat komt in totaal neer op gemiddeld zo'n vierhonderd euro per huishouden." Hoeveel het precies is hangt van individuele omstandigheden af.

Ook komt er 150 miljoen euro extra voor het isoleren van woningen. Gemeenten kunnen dat in de vorm van vouchers verdelen onder mensen in slecht geïsoleerde woningen. Met die vouchers kunnen zij bijvoorbeeld tochtstrips kopen bij bouwmarkten, of energiemeters waar je direct je verbruik op kunt zien. Uiteindelijk mogen gemeenten bepalen hoe zij de subsidies in hun stad willen besteden.

Van de 3,2 miljard euro die voor de maatregelen wordt uitgetrokken gaat 500 miljoen naar het midden- en kleinbedrijf. Ook zij gaan minder energiebelasting betalen. De belastingverlaging voor consumenten en het mkb gaat in op 1 januari 2022 voor de duur van een jaar.

Compensatie voor iedereen

Het kabinet heeft nagedacht over compensatieregelingen die vooral bij de huishoudens met lagere inkomens terecht zouden komen. Nu komt er toch compensatie voor iedereen.

"Juist omdat we hebben gekozen voor een brede maatregel zal een deel ook bij mensen terechtkomen die het niet nodig hebben", zegt Yesilgöz. "Maar het moest goed en snel uitvoerbaar zijn, een ingewikkelder maatregel kost te veel tijd."

Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter gemiddeld met tientallen euro's per maand omhoog te gaan. Sommige energiebedrijven hebben voor een deel van hun klanten de prijzen al tot 60 procent verhoogd.