ECB overweegt groene obligaties te bevoordelen

Frank Elderson vertelt dat ze bij de ECB serieus kijken in hoeverre het mogelijk is om 'groene obligaties' voorrang te geven:

Een van de opties die de centrale bankiers in Frankfurt onderzoeken is of ze groene obligaties kunnen voortrekken bij hun opkoopprogramma's. "Kunnen we wat overhellen richting groen? Mag dat of niet?" aldus Elderson. "Ik denk dat er ruimte is om dat te doen." Die uitspraak is bijzonder. De ECB koopt maandelijks nog altijd voor tientallen miljarden staats-en bedrijfsobligaties op.

De Europese Centrale Bank zoekt naar mogelijkheden om meer te doen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt Frank Elderson, directielid van de ECB in een interview met Nieuwsuur. "Binnen ons mandaat moeten wij op het gebied van klimaat alles doen wat we kunnen. Dat geldt voor alle spelers in de maatschappij, maar ook voor centrale banken en toezichthouders."

Eerder zei ECB-president Christine Lagarde dat het "een belangrijk signaal aan de markt is als de ECB de aankoop van groene obligaties opschroeft." Elderson gaat met zijn uitspraak dat hij denkt dat dit ook daadwerkelijk kan nog een stap verder. De exacte uitwerking laat volgens het ECB-directielid nog minstens een half jaar op zich wachten. "Het is echt wel ingewikkeld. Ik kan er dus geen definitieve uitspraak over doen."

'Financiële risico's klimaatverandering in kaart brengen'

De Europese Centrale Bank heeft twee taken: zorgen voor prijsstabiliteit in de 19 landen die de Eurozone vormen en toezicht houden op de banken. Elderson (51) maakte zich in zijn vorige functie als directielid van de Nederlandsche Bank hard voor meer aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Hij treedt aan in Frankfurt op een moment dat er volop gediscussieerd wordt over de rol die de ECB kan en moet spelen bij de klimaatcrisis. "Klimaatbeleid is aan regeringen, niet aan ons. Maar binnen de grenzen zijn wij op zoek naar manieren om zo goed mogelijk een bijdrage te leveren. U kunt ervan op aan dat ik daarin zeer gemotiveerd ben."

Er is ook kritiek op de nieuwe rol die de ECB naar zich toe trekt. Waarom moeten ongekozen ambtenaren in Frankfurt zich bezig houden met het tegengaan van klimaatverandering? Elderson erkent dat er grenzen zitten aan wat de ECB kan doen, maar ziet toch een rol voor zichzelf en zijn collega's.

Met het huidige klimaatbeleid stevent de wereld af op 2,7 graden Celcius opwarming in 2100. "Dat betekent dat er een grote hoeveelheid meer klimaatellende op ons afkomt. Wij kijken hoe zich dat vertaalt naar de risico's voor de banken waar we toezicht op houden. Het is inmiddels niet meer controversieel onder toezichthouders dat klimaatverandering en de reactie daarop van regeringen leiden tot financiële risico's. Die moeten wij in kaart brengen."