Na veertiende zege op rij staat Griekspoor in de mondiale tophonderd

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek bij de beste honderd tennissers van de wereld. Dat deed de 25-jarige Griekspoor door zich te plaatsen voor de halve finales van een challengertoernooi in het Italiaanse Napels.

Griekspoor is de laatste weken in topvorm in het challengercircuit en won in drie sets van Manuel Guinard uit Frankrijk: 7-6 (7), 3-6, 6-3. Het was zijn veertiende zege op rij. Door zijn prestaties in 2021 is hij vrijwel zeker van rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Australian Open, die op maandag 20 januari van start gaan.

Zesde titel?

Vanaf maandag is Griekspoor, die deze week begon als de nummer 118 van de wereld, de tweede Nederlandse tennisser in de top-100. Eerder bereikte Botic van de Zandschulp, die vorige week werd uitgeschakeld in de eerste ronde van Indian Wells, al de top-100. Hij staat momenteel op plaats 66.

In Napels aast Griekspoor op zijn zesde challengertitel van het seizoen. De afgelopen weken won hij het toernooi in het Spaanse Murcia en het eerste challengertoernooi in Napels. Zijn laatste nederlaag dateert van de US Open. Daar verloor hij begin september van Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.