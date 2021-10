Licht op groen voor stoplichtcoalitie van SPD, Groenen en FDP

De SPD, de Groenen en de FDP gaan een volgende stap zetten in het vormen van een regeringscoalitie. Volgens de partijleiders hebben de verkennende gesprekken uitgewezen dat de partijen met elkaar om tafel kunnen. Daarmee lijkt de zogeheten 'stoplichtcoalitie' van de sociaaldemocraten, groenen en liberalen nabij.

"We zijn ervan overtuigd dat we een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen sluiten", schrijven Scholz (SPD), Baerbock (Groenen) en Lindner (FDP) in een gezamenlijke verklaring.

De drie partijen hebben de afgelopen tijd onderzocht of er breekpunten zijn waardoor een formatie zou kunnen stuklopen, maar die blijken er niet te zijn. Enkele beknopte beleidspunten zijn inmiddels op papier gezet. Die zullen aan de leden worden voorgelegd voordat de definitieve onderhandelingen kunnen beginnen.

Drie weken geleden won de SPD de Bondsdagverkiezingen, nipt gevolgd door de christendemocratische CDU/CSU, geleid door Armin Laschet. Zowel Scholz als Laschet hopen een regering te vormen met de Groenen en de FDP, maar de christendemocraten lijken nu aan het kortste eind te trekken. Als de onderhandelingen slagen, zal Scholz na 16 jaar Angela Merkel opvolgen als bondskanselier.

Minimumloon, modernisering en windmolens

Volgens SPD-leider Scholz willen de drie partijen streven naar "de omvangrijkste modernisering van de Duitse industrie in meer dan honderd jaar". Zo moet het aantal windmolens snel worden uitgebreid om de energietransitie te versnellen. Steenkool moet in 2030 volledig zijn uitgefaseerd.

De partijen streven naar een minimumloon van 12 euro per uur. Verder beloven de partijen dat de belastingen niet worden verhoogd.