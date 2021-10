Licht op groen voor Duitse stoplichtcoalitie van SPD, Groenen en FDP

Volgens SPD-leider Scholz streven de drie partijen naar "de omvangrijkste modernisering van de Duitse industrie in meer dan honderd jaar". Baerbock van De Groenen zegt dat de plannen zullen leiden tot een "decennium van vernieuwing". FDP-leider Lindner voegt eraan toe dat de samenwerking tussen de drie partijen "een kans is om het land te verenigen".

"We zijn ervan overtuigd dat we een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen sluiten", schrijven Scholz (SPD), Baerbock (Groenen) en Lindner (FDP) in een gezamenlijke verklaring.

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Het lijkt erop dat alle drie de partijen er iets uitslepen. Zo voerde de SDP actief campagne op een minimumloon van 12 euro; het is de bedoeling dat dat er gaat komen. Voor de FDP is het belangrijk dat Duitsland een modernere digitale infrastructuur krijgt, een flexibelere arbeidsmarkt en minder bureaucratie. De Groenen wilden de kolencentrales al in 2030 sluiten, in plaats van 2038. Ook daar willen de drie partijen naartoe werken.

Tegelijk tekent zich ook al af waar de compromissen gesloten moeten worden. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld hoe alle investeringen in klimaat en digitalisering betaald moeten worden. De partijen spreken nu van zowel private als publieke investeringen, wat erop kan wijzen dat de overheidsschuld nog kan oplopen. De FDP was daartegen.

Er wordt ook nog nergens gesproken van de invoering van een vermogensbelasting, wat de Groenen en de SPD graag wilden. En ook niet onbelangrijk voor Duitsers: er lijkt voorlopig geen snelheidslimiet op de snelwegen te komen, zoals de Groenen en de SPD wilden."