Teleurstellende race Holland Acht was laatste klus voor roeicoach Emke: hij stopt

Mark Emke stopt na een periode van acht jaar als hoofdcoach bij de Nederlandse roeibond. De teleurstellende prestatie van de Holland Acht op de Spelen in Tokio was daardoor zijn laatste grote wedstrijd als coach in dienst van de bond.

De 62-jarige oud-roeier begon na zijn actieve loopbaan een carrière als coach. In 2004 gaf hij al leiding aan de Holland Acht, die in Athene olympisch zilver pakte. In 2008 stopte hij als coach, maar in 2013 keerde hij weer terug bij de bond.

Emke kijkt terug op een mooie periode als bondscoach, met als hoogtepunten het goud van de vier-zonder-stuurman bij de WK in Korea en de succesvolle wereldkampioenschappen van 2019 in Linz, waar de roeiploeg veel wereldtitels én olympische tickets binnenhaalde.

Kritiek

Na een extra lange en intensieve voorbereiding tijdens de coronaperiode stelde de Holland Acht teleur bij de Spelen in Tokio.

De ploeg eindigde als vijfde en Emke uitte na de race openlijk zijn kritiek. "Het klopte voor geen meter, dit is heel frustrerend. Ik dacht dat het wel klaar was met die flauwekul... Wat hebben ze in godsnaam gedaan?", zei de gefrustreerde roeicoach.