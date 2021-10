Aanslag moskee Kandahar: zeker 15 doden

Bij een explosie in een sjiitische moskee in de zuidelijke stad Kandahar in Afghanistan zijn zeker vijftien mensen gedood en 31 gewonden gevallen, meldt persbureau Reuters. Verwacht wordt dat het aantal doden en gewonden nog oploopt. De aanslag is nog niet opgeëist.

Op het moment van de ontploffing werd het vrijdaggebed in de Imam Bargah-moskee gehouden. Foto's en video's op sociale media tonen veel mensen die ogenschijnlijk dood of ernstig gewond op de vloer van de moskee liggen.

Deze aanslag komt een week na een door Islamitische Staat opgeëiste zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in de noordelijke stad Kunduz. Hier kwamen 46 mensen bij om.